Καλλιθέα: Προφυλακιστέος ο «πιστολέρο» με το ούζι για τους πυροβολισμούς στο νυχτερινό κέντρο

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ούζι σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα τα ξημερώματα της Κυριακής, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του μαγαζιού.

Μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, καθώς και για σειρά πλημμελημάτων που σχετίζονται με την κατοχή και χρήση όπλου, κατά το dikastiko.

Καλλιθέα: Μέθυσε και βγήκε «παγανιά» με το ούζι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το επεισόδιο και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει κανέναν. Όπως φέρεται να είπε, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν άρχισε να πυροβολεί, ενώ παραδέχθηκε ότι κατείχε παράνομα το όπλο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, καθώς φέρεται να είχε προκαλέσει επανειλημμένα επεισόδια και να είχε παρενοχλήσει θαμώνες.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρούνταν ανεπιθύμητος από τους υπευθύνους της επιχείρησης.