Καλλιθέα: Άνοιξε πυρ με ούζι σε νυχτερινό κέντρο - Στον ανακριτή ο 58χρονος δράστης

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται σήμερα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ούζι σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Τη δικογραφία του βαραίνουν πολλά αδικήματα, με βασικότερο την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η απολογία του ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιάμισης ώρας. Ο 58χρονος αντιμετωπίζει συνολικά κατηγορίες για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα, μετά το περιστατικό που έσπειρε τον πανικό τα ξημερώματα, σε θαμώνες κλαμπ της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άντρας διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για παράνομη κατοχή υποπολυβόλου όπλου, καθώς φέρεται να είχε στην κατοχή του το όπλο τύπου ούζι χωρίς άδεια.

Καλλιθέα: Τι «όπλισε» το ούζι του 58χρονου

Παράλληλα, καλείται να δώσει εξηγήσεις για σειρά άλλων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η οπλοκατοχή, η οπλοχρησία, η παράνομη κατοχή πυρομαχικών και οι άσκοποι πυροβολισμοί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη μαχαίρι και σπρέι πιπεριού, γεγονός που οδήγησε σε επιπλέον κατηγορίες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, καθώς φέρεται να είχε προκαλέσει επανειλημμένα επεισόδια και να είχε παρενοχλήσει θαμώνες.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρούνταν ανεπιθύμητος από τους υπευθύνους της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει κατά την απολογία του, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του ανακριτή.