Καλλιθέα: Σεσημασμένος για βία και ναρκωτικά ο 18χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη 19χρονη

Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του 18χρονου πρώην συντρόφου της έζησε μια νεαρή κοπέλα στην Καλλιθέα, η οποία δέχθηκε επίθεση με κουζινομάχαιρο στη μέση του δρόμου, μέρα μεσημέρι, έπειτα από την απόφασή της να τον χωρίσει. Ο δράστης, αμέσως μετά την αιματηρή πράξη του, τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του το θύμα τραυματισμένο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού MEGA, η κοπέλα περιέγραψε την κόλαση που βίωνε πλάι του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με ακραία εμμονή, νοσηρή ζήλια και συνεχή τάση ελέγχου. Όπως αποκάλυψε η ίδια, στο παρελθόν τον είχε μηνύσει άλλες δύο φορές για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό. Παρά το γεγονός ότι, μετά από καιρό, αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, εκείνος συνέχισε να αντιδρά με ανεξέλεγκτες, αναίτιες εκρήξεις θυμού, επαναλαμβάνοντας το ίδιο μοτίβο κακοποίησης.

Από την πλευρά του, ο 18χρονος, ο οποίος τελικά συνελήφθη, εκφράζει πλέον τη μεταμέλειά του. Μέσω του συνηγόρου του, απηύθυνε «ειλικρινή συγγνώμη» στο θύμα. Η υπερασπιστική γραμμή εστιάζει στο ότι της επίθεσης προηγήθηκε έντονη λογομαχία, κατά την οποία η κοπέλα φέρεται να του μίλησε υποτιμητικά τόσο για τον χωρισμό τους όσο και για την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Μάλιστα, ο δικηγόρος του προαναγγέλλει ότι θα αιτηθεί αύριο την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του εντολέα του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο δράστης είναι ήδη γνώριμος των ελληνικών Αρχών. Στο βεβαρυμμένο ποινικό του μητρώο καταγράφονται υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, αλλά και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως πρόσφατα η ίδια του η αδελφή τον είχε καταγγείλει για επίθεση σε βάρος της.

Όπως υποστηρίζει η πλευρά του κατηγορουμένου, η συντετριμμένη οικογένειά του είχε ζητήσει τότε τη βοήθεια της αστυνομίας για την ψυχιατρική νοσηλεία του νεαρού.

Αντ' αυτού, οι Αρχές περιορίστηκαν στον σχηματισμό δικογραφίας για ενδοοικογενειακή βία, γεγονός που, σύμφωνα με τον συνήγορο, απέτρεψε την έγκαιρη παρέμβαση που ίσως αποσοβούσε το σημερινό περιστατικό.