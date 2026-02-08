Ένα κοριτσάκι περίπου δύο ετών δίνει μάχη για τη ζωή του στο Νοσοκομείο Παίδων, μετά την πτώση του σε σιντριβάνι στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέα. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο να σπεύδουν άμεσα για βοήθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 στην πλατεία Δαβάκη περίοικοι ειδοποίησαν διερχόμενους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί, αφού έγινε ανάνηψη επί 40 λεπτά, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί ωστόσο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με το skai, η ανάνηψη ήταν επιτυχής, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παιδιού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες σταθεροποίησής του.

Ο 26χρονος πατέρας του παιδιού έχει προσαχθεί από τις αρχές και εξετάζεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.