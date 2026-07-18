«Καλό ταξίδι Ελενίτσα μας»: Τα συγκινητικά ραβασάκια για τη Μάρω Κοντού στην παλιά «οικία Κοκοβίκου»

Μία γλυκόπικρη γεύση αφήνουν τα συγκινητικά μηνύματα που αφήνουν οι θαυμαστές της Μάρω Κοντού, έξω από την περίφημη «οικία Κοκοβίκου» το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, είχε αφήσει ιστορία με τον ρόλο της «Ελενίτσας» στο κινηματογραφικό έργο, στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου.

Τα μηνύματα για τη Μάρω Κοντού στην «οικία Κοκοβίκου» | Eurokinissi

Για να τιμήσουν τη μνήμη της πολλοί επισκέπτονται το σπίτι του εμβληματικού σετ, που βρίσκεται στην περιοχή της Πλάκας και συγκεκριμένα στην οδό Τριπόδων 32, και της αφήνουν χαρτάκια με αποχαιρετιστήρια μηνύματα και λουλούδια.

Τα μηνύματα για τη Μάρω Κοντού στην «οικία Κοκοβίκου» | Eurokinissi

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, σε κάποια από αυτά αναγράφεται: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας» και «Καλό Παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας».

Τα μηνύματα για τη Μάρω Κοντού στην «οικία Κοκοβίκου» | Eurokinissi

Τα μηνύματα για τη Μάρω Κοντού στην «οικία Κοκοβίκου» | Eurokinissi