Στενός φίλος της Μάρως Κοντού, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε με λόγια από καρδιάς την αγαπημένη ηθοποιό εκφωνώντας έναν επικήδειο στη Μητρόπολη που περιέγραφε όλα όσα ήταν για τους ανθρώπους που χάρισε τη φιλία της.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Νικήτας Κακλαμάνης μοιράστηκε με τους δημοσιογράφους ότι η ηθοποιός έδινε αθόρυβα και με αξιοπρέπεια μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια.

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε να τον νικήσει τελικά, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι» είπε ο κ. Κακλαμάνης.

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Ο επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη για τη Μάρω Κοντού

«Η πίκρα σήμερα δεν έχει σύνορα, πίκρα για μένα αλλά και για όλη την Ελλάδα που σήμερα αγκαλιάζει στην τελευταία πράξη του συναρπαστικού έργου της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά από κοντά ή από τηλεφώνου, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα.

Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και τις ατελείωτες κουβέντες μας, καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τέχνη της πολιτικής και την πολιτική της τέχνης.

Καληνύχτα στις κοινές μας διαδρομές, στα κοινά της χώρας, καληνύχτα στην ίδια πάντα νεανική συγκίνηση κάθε φορά που ανταμώναμε. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα.

Πρώτα ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα αλλά μετά κατάλαβε πως είναι ικανός για κάτι περισσότερο και δημιούργησε τη γυναίκα. Πάνω σε αυτά τα σχέδιά του έπλασε και εσένα, ένα πλάσμα αέρινο, λυγερόκορμο, εντυπωσιακό, με έμφυτη ευγένεια, ένα θηλυκό ανεξάρτητο, ελεύθερο και μαχητικό. Μια γυναίκα με ισχυρή θέληση και πεποιθήσεις που έζησε με πυξίδα την καρδιά και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα.

Εσύ, το νεαρό κορίτσι από τα Ψαρρά, το νησί του πατέρα σου, με εξαιρετικές σπουδές υποκριτικής και χορού αλλά και με το πτυχίο της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θωρακίστηκες με γνώσεις αλλά και ικανότητα για να κατακτήσεις έναν ανδροκρατούμενο και συχνά αφιλόξενο κόσμο.

Δεκάδες χρόνια θεάτρου και κινηματογράφου με 90 έργα και 61 ταινίες, από το 1954 έως και σήμερα. Αλλά και με μια ακούραστη πορεία στην τηλεόραση από τη δεκαετία του ’70 έως και μερικούς μήνες νωρίτερα, μέσα στο 2026.

Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη η Μάρω μας. Αεικίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη, απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλώς δύο ψηφία της αριθμητικής και όχι η ουσία της ύπαρξής μας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μάρω επένδυσε την καρδιά και το συναίσθημα στα κοινά. Είτε ως βουλευτής είτε ως τοπική σύμβουλος και πρόεδρος του Αθήνα 984 και κυρίως του κέντρο Βρεφών «Μητέρα», η Μάρω Κοντού αφιέρωσε όλο της το είναι σε όλους εμάς που την αγαπήσαμε χωρίς υστεροφημία, χωρίς απωθημένα, χωρίς κέρδος ή κρυφές ατζέντες.

Με μια πορεία ακάθεκτη και δημιουργική, με μια αγάπη για τον καθένα από εμάς και με μια αλήθεια καλλιτεχνική, όπως αυτή που συνόψισε εύστοχα κάποτε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον: Ο άνδρας ηθοποιός είπε, είναι κάτι λιγότερο από άνδρας, η γυναίκα ηθοποιός όμως είναι κάτι περισσότερο από τη γυναίκα. Αυτό το κάτι περισσότερο ήταν η Μάρω μας, ήταν αυτό που ο Παλαμάς έγραφε κάποτε σε έναν πρόλογό του.

Όταν μιλάς εσύ, ένας λαός ολόκληρος τα λόγια σου τα ψιθυρίζει. Κάθε σου ιστορία χωρίς να το καταλαβαίνεις, γίνονται ποίημα, δεν είναι γυναίκα είσαι η φήμη, η διαλαλύτρα, δεν έχεις τίποτα σαρκικό, είσαι ψυχή μονάχη, τα μάτια σου ποτέ δεν ησυχάζουν, ποτέ δεν σκοτεινιάζουν. Μάρω μας αγαπημένη, μεγάλο το κληροδότημα της φιλίας μας αλλά και αφάνταστη η πίκρα της απουσίας σου.

Σήμερα, ένας ακόμη Ιούλιος που μας στερείσαι κάποτε την Αλίκη, την Τζένη, τη Ρένα, παίρνει σήμερα και εσένα. Είναι βαριά η ψυχή γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το "Πες μου μια λέξη" αλλά ας είναι, αυτή τη λέξη θα σου την πω εγώ για τελευταία φορά. Σ’ αγαπάμε. Καλό ταξίδι»