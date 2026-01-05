Μενού

«Καλό ταξίδι στον Γιώργο Παπαδάκη»: Το αντίο του Ευαγγελάτου

Συγκινητικό αντίο του Νίκου Ευαγγελάτου στον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο.

ευαγγελάτος για παπαδάκη
Νίκος Ευαγγελάτος | MEGA TV
Η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, βύθισε στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο και το πανελλήνιο.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, μέσα από τον αέρα του Live News, αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον αγαπημένο συνάδελφο.

«Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ένας εξαίρετος άνθρωπος κι ένας δημοσιογράφος που αγαπήσατε και αγαπήσαμε όλοι πάρα πολύ, ως τηλεθεατές, ως συνάδελφοι, ο Γιώργος Παπαδάκης.

Έξι μήνες μετά το τέλος της καλημέρας που έλεγε, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, αναπάντεχα, παγώνοντάς μας όλους. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Παπαδάκη.

Θα σταθούμε πολύ στην απώλειά του, μα κυρίως στην προσωπικότητά του, μάθημα για όλους», είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

ΕΛΛΑΔΑ