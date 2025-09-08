Καλών Τεχνών: Εντεταλµένοι διδάσκοντες καταγγέλλουν ότι παραμένουν απλήρωτοι για μήνες

Απλήρωτοι παραμένουν, όπως καταγγέλλουν, οι εντεταλµένοι διδάσκοντες της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) που συμμετέχουν στην πράξη «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Εµπειρίας στην ΑΣΚΤ 2024–2025».

Όπως τονίζουν στην καταγγελία τους, παραμένουν επί µήνες χωρίς να έχουν λάβει καµία αµοιβή, ενώ τονίζουν ότι η κατάσταση αυτή «η διδασκαλία και η έρευνα δεν µπορούν να οικοδοµούνται πάνω στην απλήρωτη εργασία και στη διαρκή απαξίωση των δηµόσιων πανεπιστηµίων».

Αναλυτικά η καταγγελία:

«Διδάσκοντας χωρίς αµοιβή: οι εντεταλµένοι διδάσκοντες της ΑΣΚΤ παραµένουµε απλήρωτοι

Εµείς, οι εντεταλµένοι διδάσκοντες της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), που συµµετέχουµε στην πράξη "Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Εµπειρίας στην ΑΣΚΤ 2024–2025", βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια πρωτοφανή κατάσταση: εργαζόµαστε επί µήνες χωρίς να έχουµε λάβει καµία αµοιβή.

Τέσσερις από εµάς διδάσκουµε απλήρωτοι από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ συνολικά δεκατρείς παραµένουµε απλήρωτοι για το εαρινό εξάµηνο, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις ότι η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί "εντός των επόµενων εβδοµάδων".

Οι προσπάθειές µας για επίσηµη ενηµέρωση —τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά— δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσµα. Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτηµα. Υπονοµεύει την ακαδηµαϊκή διαδικασία και δηµιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες ενόψει της επικείµενης εξεταστικής περιόδου.

Το ζήτηµα όµως ξεπερνά τη δική µας περίπτωση: αποτελεί ακόµη µία ένδειξη της συστηµατικής υποβάθµισης της λειτουργίας των δηµόσιων πανεπιστηµίων, που καλούνται να λειτουργήσουν χωρίς τους απαραίτητους πόρους και µε προσωπικό σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Με το παρόν, ζητούµε την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων µας, την επίσηµη ενηµέρωση για τους λόγους της πολύµηνης καθυστέρησης και ένα σαφές χρονοδιάγραµµα πληρωµών.

Η διδασκαλία και η έρευνα δεν µπορούν να οικοδοµούνται πάνω στην απλήρωτη εργασία και στη διαρκή απαξίωση των δηµόσιων πανεπιστηµίων.

Με εκτίµηση,

Οι Εντεταλµένοι/ες Διδάσκοντες/ουσες της ΑΣΚΤ

(Ακολουθούν τα ονόματα των διδασκόντων)».