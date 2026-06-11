Καλύτερο και από πεντάστερο: Στη Μύκονο το superyacht των 330 εκατ. ευρώ του ιδρυτή του WhatsApp

Στα νερά της Μυκόνου αγκυροβόλησε ένα από τα πολυτελέστερα superyachts του κόσμου, το Moonrise, κλέβοντας τις εντυπώσεις ντόπιων και τουριστών.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, η συγκεκριμένη θαλαμηγός βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Feadship. Ναυπηγήθηκε το 2020 και έχει μήκος που φτάνει σχεδόν τα 100 μέτρα.

Εκτιμάται πως κοστίζει από 190 έως 330 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ιδιοκτήτης της είναι ο 50χρονος ιδρυτής του WhatsApp Jan Koum, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται στα 15 δις ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη διαρρύθμισή του, το Moonrise μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 υπερπολυτελείς καμπίνες, ενώ διαθέτει χώρο για 32 μέλη πληρώματος ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εν πλω.

Οι ανέσεις του μπορούν να συγκριθούν με αυτές ενός πεντάστερου ξενοδοχείου, καθώς το yacht διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη, κινηματογράφο, και ένα τεράστιο sundeck που περιλαμβάνει γυμναστήριο, χώρο μασάζ, ακόμη και κομμωτήριο.

Στα πιο χαμηλά καταστρώματα βρίσκεται πολυτελές beach club δίπλα στο νερό, ενώ στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει ακόμα και ελικοδρόμιο.

Παρά το μέγεθός του, πλέει σχεδόν αθόρυβα, καθώς ειδικές παρεμβάσεις στην προπέλα, στους σταθεροποιητές και στο σύστημα αγκυροβόλησης μειώνουν δραστικά τον θόρυβο.

Το σκάφος διαθέτει ευρύχωρα καταστρώματα για υπαίθρια διασκέδαση, πλατφόρμα κολύμβησης και γκαράζ που κρύβει τα βοηθητικά σκάφη και μια μεγάλη γκάμα από εκοπλισμό για θαλάσσια σπορ.