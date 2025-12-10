Ένας 48χρονος σκορπούσε το φόβο στο Καματερό, καθώς κυνηγούσε τρία ανήλικα κορίτσια με μαχαίρι.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο άνδρας ακολουθούσε τα κορίτσια, έχοντας στο χέρι του ένα μεγάλο μαχαίρι. Μία παρέα αγοριών που συναντήθηκε με τις ανήλικες μαθήτριες Λυκείου, κατάφερε να ηρεμήσει τον άνδρα, ο οποίος έβαλε το μαχαίρι στην τσέπη του.

Ωστόσο είχε κληθεί και η αστυνομίας, με τον άνδρα να μην μπορεί να δώσει εξηγήσεις, καθώς ήταν μεθυσμένος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.