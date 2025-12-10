Ένας 48χρονος σκορπούσε το φόβο στο Καματερό, καθώς κυνηγούσε τρία ανήλικα κορίτσια με μαχαίρι.
Όπως αναφέρει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο άνδρας ακολουθούσε τα κορίτσια, έχοντας στο χέρι του ένα μεγάλο μαχαίρι. Μία παρέα αγοριών που συναντήθηκε με τις ανήλικες μαθήτριες Λυκείου, κατάφερε να ηρεμήσει τον άνδρα, ο οποίος έβαλε το μαχαίρι στην τσέπη του.
Ωστόσο είχε κληθεί και η αστυνομίας, με τον άνδρα να μην μπορεί να δώσει εξηγήσεις, καθώς ήταν μεθυσμένος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.
- Τα μηνύματα των 6 έξαλλων γαλάζιων, το ορθογραφικό που έβγαλε μάτι και η επιστροφή Χατζηδάκη
- Η Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Το τραγούδι που ξεσήκωσε τους αγρότες
- Iουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο στα μπουζούκια: «Στεναχωρήθηκα, το συζήτησα με τον πνευματικό μου»
- Φωτιά στα τηλεοπτικά πλατό μετά το ξέσπασμα Μαγγίρα: Όλη η αλήθεια για τους «φορετούς» στις εκπομπές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.