Καματερό: 48χρονος κυνηγoύσε με μαχαίρι ανήλικα κορίτσια

Τον τρόμο βίωσαν τρία ανήλικα κορίτσια Καματερό, καθώς ένας 48χρονος τα ακολουθούσε με ένα μεγάλο μαχαίρι. Συνελήφθη από την αστυνομία.

Ένας 48χρονος σκορπούσε το φόβο στο Καματερό, καθώς κυνηγούσε τρία ανήλικα κορίτσια με μαχαίρι.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο άνδρας ακολουθούσε τα κορίτσια, έχοντας στο χέρι του ένα μεγάλο μαχαίρι. Μία παρέα αγοριών που συναντήθηκε με τις ανήλικες μαθήτριες Λυκείου, κατάφερε να ηρεμήσει τον άνδρα, ο οποίος έβαλε το μαχαίρι στην τσέπη του.

Ωστόσο είχε κληθεί και η αστυνομίας, με τον άνδρα να μην μπορεί να δώσει εξηγήσεις, καθώς ήταν μεθυσμένος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.

