Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης η εμφάνιση αρκούδας στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου Τρικάλων, όταν το άγριο ζώο έκανε την εμφάνισή του μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, η αρκούδα κινήθηκε σε δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς ωστόσο να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά. Οι κάτοικοι που την αντιλήφθηκαν ενημέρωσαν άμεσα τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι το ζώο να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή.

Μάλιστα, τοπικό μέσο δημοσίευσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο έχει καταγραφεί η παρουσία της αρκούδας μέσα στο χωριό.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα ολοένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνισης αρκούδων σε ορεινούς οικισμούς της Πίνδου, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, όταν τα άγρια ζώα αναζητούν εύκολες πηγές τροφής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να μην αφήνουν εκτεθειμένα απορρίμματα ή τροφές και να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή την Αστυνομία σε περίπτωση νέας εμφάνισης.

Από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ωστόσο αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά η ανάγκη αυξημένης προσοχής, καθώς η περιοχή του Ασπροποτάμου αποτελεί φυσικό βιότοπο της προστατευόμενης καφέ αρκούδας.