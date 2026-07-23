Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση της στυγερής δολοφονίας του 73χρονου γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ξετυλίγοντας το κουβάρι ενός εγκλήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο.



Τα στοιχεία που «έδειξαν» τον δράστη και η σύλληψη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του 28χρονου ξεκίνησε μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού που βρισκόταν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. από τις 20 Ιουλίου. Στα πλάνα καταγράφεται ένας άνδρας με κοστούμι και χαρτοφύλακα να εισέρχεται στην πολυκατοικία της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ σε κοντινή απόσταση τον ακολουθεί ένα ακόμη άτομο.

Τα στοιχεία αυτά, σε απόλυτη συνάρτηση με τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο του εγκλήματος, ταυτοποίησαν τον δράστη. Ο 28χρονος επιχείρησε να θολώσει τα ίχνη του, δηλώνοντας στις Αρχές 4-5 διαφορετικές διευθύνσεις. Παρά τις έρευνες σε όλα τα πιθανά κρησφύγετα και τις πιάτσες που σύχναζε, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να του περάσουν χειροπέδες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών.

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Αποκαλυπτικό του μένους με το οποίο επιτέθηκε στο θύμα, είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού ο δράστης έσπασε το χέρι του. Στη συνέχεια, μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, δίνοντας ωστόσο ψευδή στοιχεία, ενώ δεν δίστασε να πουλήσει το λάπτοπ του δολοφονημένου δικηγόρου για μόλις 50 ευρώ.

Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνώριμος των Αρχών. Είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει είχε απορριφθεί. Το πιο σοκαριστικό στοιχείο, ωστόσο, είναι πως σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε ανήλικη.

Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, περιγράφοντας τα γεγονότα της μοιραίας βραδιάς της Δευτέρας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρίσκονταν στην ίδια παρέα με τον δικηγόρο, ο οποίος του πρότεινε να τον μεταφέρει στο σπίτι του.

Κατά τη διαδρομή, έκαναν μία στάση στο γραφείο του ποινικολόγου. Εκεί, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, ξέσπασε ένας έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα μετεξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή, καταλήγοντας στον άγριο και, τελικά, θανάσιμο ξυλοδαρμό του 73χρονου.