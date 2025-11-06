«Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή»: Ο ΟΣΕ διαψεύδει την είδηση για το τρένο προς Λάρισα

Ανησυχία προκάλεσαν οι καταγγελίες επιβατών που αναφέρουν ότι τρένο προς Λάρισα κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου. Ωστόσο, ο ΟΣΕ διαψεύδει το γεγονός.

Σε επίσημη ανακοίνωση του ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδoς (ΟΣΕ), αναφέρει: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές

Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας.

Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕ.

Τρένο προς Λάρισα: Τι λένε οι μαρτυρίες

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο προαστιακός συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα (αναχώρηση 17:30) κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, προτού ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική του πορεία.

Διαβάστε επίσης: «Κάτι έγινε με το κλειδί»: Τρένο προς Λάρισα κινήθηκε σε λάθος γραμμή για αρκετά χιλιόμετρα

«Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος του τρένου σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.

Επιβάτες κατήγγειλαν ακόμη ότι αρκετοί σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας. Μια γυναίκα φέρεται να αποχώρησε από τον σταθμό, καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι, ενώ άλλη επιβάτιδα ανέφερε ότι σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα, οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.