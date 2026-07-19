«Καμίνι» η χώρα μέχρι την Τετάρτη: Ζεστές νύχτες και αυξημένη δυσφορία - Οι περιοχές που θα «ψηθούν»

Στην καρδιά του πρώτου καύσωνα του φετινού καλοκαιριού μπαίνει η χώρα, καθώς τα επόμενα δύο 24ωρα ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 39-40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κλοιό ζέστης θα παραμείνουν οι μεγαλουπόλεις και τα βράδια με τον υδράργυρο να μην πέφτει από τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι πιο ζεστές μέρες της τετραήμερης ζεστής εισβολής θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη με τις θερμοκρασίες σε πολλά τμήματα της χώρας να αναμένεται να ξεπεράσει και τους 41-42 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA Γιάννη Καλλάνο οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τη Λαμία και το Αγρίνιο.

Τρίκαλα 42-43 βαθμούς Κελσίου

Λάρισα 42 βαθμούς Κελσίου

Λαμία 41-42 βαθμούς Κελσίου

Αγρίνιο 41-42 βαθμούς Κελσίου

Άργος 42 βαθμούς Κελσίου

Αθήνα 40 βαθμούς Κελσίου

Θεσσαλονίκη 38 βαθμούς Κελσίου

Ηράκλειο 38 βαθμούς Κελσίου

Στην Αθήνα αναμένεται να κορυφωθεί η ζέστη Τρίτη και Τετάρτη αντί για Δευτέρα και Τρίτη όπως στις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Πέμπτη ωστόσο αναμένεται εντυπωσιακή πτώση θερμοκρασίας 8 με 10 βαθμούς, ενώ θα υπάρξουν και βροχές και καταιγίδες.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον απευθύνεται σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αποφεύγοντας την εκτέλεση θερμών εργασιών στην ύπαιθρο.



Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.