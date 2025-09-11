Καμίνια: 'Ενοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ - Άφαντος ο δράστης

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε εχθές το βράδυ (10/09) στα Καμίνια, στον Πειραιά, με στόχο σούπερ μάρκετ στην οδό Θερμοπυλών.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας αγνώστων στοιχείων εισέβαλε στο κατάστημα γύρω στις 20:15 το βράδυ και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αποσπώντας του χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
