«Καμπανάκι» ΑΑΔΕ για νέα απάτη - Τα παραπλανητικά SMS για φόρο κυκλοφορίας

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους πολίτες για νέα απάτη, καλώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό της ΑΑΔΕ, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV».

Στα μηνύματα γίνεται λόγος για «μη καταβληθέν ετήσιο φόρο κυκλοφορίας» και οι απατεώνες ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν, δήθεν, τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

Η ΑΔΔΕ επισημαίνει πως δεν αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση κλειδαρίθμου) και πάντοτε μετά από σχετικό αίτημα του πολίτη.

Επίσης, σημειώνεται πως δεν στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να μην πέσουν θύμα απάτης

«Σε περίπτωση που λάβατε ή τυχόν λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχετε εσείς υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, αγνοήστε το, μην πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και διαγράψτε το αμέσως. Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας» ενημερώνει η Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να:

επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση - Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών

επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: o Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

• Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)

• Μέσω email: στο cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr