Καμπανάκι από πρόεδρο Ελεγκτών για το Βενιζέλος: «Υπάρχει πρόβλημα με τα ραντάρ, μας προειδοποιούν συνέχεια»

«Καμπανάκι» για τη λειτουργία των ραντάρ στα αεροδρόμια της χώρας, μετά το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», έκρουσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Θεόδωρος Ψαρρός μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ψαρρός ανέφερε: «Υπάρχει πρόβλημα με τα ραντάρ σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταρχάς, τα ραντάρ είναι απαρχαιωμένα, είναι μουσειακά κομμάτια, δεν βρίσκονται πλέον, όχι ανταλλακτικά, αλλά χώρα να τα χρησιμοποιεί».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας προειδοποίησε επίσης: «Δεν βρίσκουμε κάποιον άλλον που να τα έχει σε χρήση. Για αρχή, αυτό είναι παράνομο και μάλιστα έχουμε καταδικαστεί από το δικαστήριο της Ε.Ε. για ελλείψεις που έχουμε. Μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένη γνώμη για τις ελλείψεις που έχουμε».

Βενιζέλος: Τι είπε ο πρόεδρος Ελεγκτών

«Υπάρχει πρόβλημα με τα ραντάρ σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταρχάς, τα ραντάρ είναι απαρχαιωμένα, είναι μουσειακά κομμάτια, δεν βρίσκονται πλέον, όχι ανταλλακτικά, αλλά χώρα να τα χρησιμοποιεί.

Δεν βρίσκουμε κάποιον άλλον που να τα έχει σε χρήση. Για αρχή, αυτό είναι παράνομο και μάλιστα έχουμε καταδικαστεί από το δικαστήριο της Ε.Ε. για ελλείψεις που έχουμε. Μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένη γνώμη για τις ελλείψεις που έχουμε.

Έχουμε λιγότερα εργαλεία στη διάθεσή μας συγκριτικά με τους συναδέλφους μας, ακόμα και στην Ευρώπη.

Το σύστημα έχει μπει από το 1999, ενώ θα έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη δύο φορές και να πάμε στο τρίτο. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στον σχεδιασμό του τι θέλουμε να εγκαταστήσουμε, τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι αγοράζουμε και δεν μας κάνει τελικά.

Έχουμε μείνει πίσω, γιατί ακόμη και να υπογραφεί αύριο μία σύμβαση, θα χρειαστεί τρία χρόνια για να υλοποιηθεί».