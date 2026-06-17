Μενού

Καμπανάκι για την ενδοοικογενειακή βία: 450 γυναίκες τον μήνα ζητούν panic button

Kάθε μήνα 450 γυναίκες συνολικά προσφεύγουν στην εφαρμογή του panic button, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας.

Reader symbol
Newsroom
gynaikoktonia
Γυναικοκτονία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Απογοητευτικό για τη χώρα μας είναι το νούμερο γυναικών που ζητούν κάθε μήνα το panic button. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, κάθε μήνα 450 γυναίκες συνολικά προσφεύγουν στην εφαρμογή.

Με αφορμή την γυναικοκτονία που έλαβε χώρα στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη 45χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, η εκπομπή «Αταίριαστοι» υπενθύμισε τον ανησυχητικό αριθμό γυναικών που κινδυνεύουν από τον σύζυγό τους.

Το γεγονός ότι εκατοντάδες γυναίκες αισθάνονται την ανάγκη να έχουν άμεση πρόσβαση σε έναν μηχανισμό έκτακτης προστασίας καταδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση των δομών πρόληψης, ενημέρωσης και υποστήριξης των θυμάτων.

Το panic button είναι μια ψηφιακή εφαρμογή για smartphones που επιτρέπει σε άτομα που κινδυνεύουν να ειδοποιήσουν άμεσα και με σιωπή την Ελληνική Αστυνομία. Λειτουργεί ως αθόρυβος συναγερμός, αφού ειδοποιεί το «100» με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς ο θύτης να το αντιληφθεί.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ