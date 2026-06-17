Σήμερα λαμβάνει χώρα η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της και μετά προέβη σε αυτοχειρία.
Η κηδεία γίνεται σοτν ιερό ναό Αγίου Δημητρίου κάτω Νευροκοπίου, όπου η σορός της γυναίκας έφτασε καλυμμένη με την ελληνική σημαία, σύμφωνα με τη voria.gr.
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Το «παρών» έχουν ήδη δώσει, ο Γενικός Αστυνομικός διευθυντής ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κι ο αστυνομικός διευθυντής Δράμας.
Οι πρώτες εικόνες δείχνουν πλήθος περευρισκομένων, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, οι οποίοι κρατούν λουλούδια και να πηγαίνουν εντός του ναού για το «τελευταίο αντίο» στην 45χρονη.
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