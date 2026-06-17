Μενού

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σε κλίμα θλίψης το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη

Σε κλίμα οδύνης λαμβάνει χώρα η κηδεία της 45χρονης γυναίκας στη Δράμα, όπου δολοφονήθηκε από τον 50χρονο σύζυγό της.

Reader symbol
Newsroom
γυναικοκτονία Δράμα
Η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα | Voria.gr
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα λαμβάνει χώρα η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της και μετά προέβη σε αυτοχειρία. 

Η κηδεία γίνεται σοτν ιερό ναό Αγίου Δημητρίου κάτω Νευροκοπίου, όπου η σορός της γυναίκας έφτασε καλυμμένη με την ελληνική σημαία, σύμφωνα με τη voria.gr. 

Διαβάστε επίσης: Άνθρωποι και αντανακλαστικά: Πρώτοι στη δυνατή μουσική του γείτονα, τελευταίοι στις γυναικοκτονίες

Το «παρών» έχουν ήδη δώσει, ο Γενικός Αστυνομικός διευθυντής ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κι ο αστυνομικός διευθυντής Δράμας. 

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν πλήθος περευρισκομένων, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, οι οποίοι κρατούν λουλούδια και να πηγαίνουν εντός του ναού για το «τελευταίο αντίο» στην 45χρονη.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ