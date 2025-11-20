«Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού»: Τι λέει ο ψευτο-ιερέας Youtuber που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Χρήστης κοκαΐνης και θύμα δηλώνει ο ψευτο - ιερέας που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Mega, στην απολογία του τα ρίχνει όλα στην γυναίκα «εγκέφαλο» και τον σύντροφό της.

Όπως λέει, είναι οροθετικός που ζει με κρατικά επιδόματα αναπηρίας και έγινε χρήστης μετά τον θάνατο του αδερφού του.

Συμπληρώνει πως πριν από έναν χρόνο γνώρισε την αρχηγό, όταν την πήγε εκεί ο σύντροφός της, να την στηρίξει ψυχολογικά.

Μαζί κάνανε χρήση κοκαΐνης ακόμα και μέσα στον ναό.



