Κάνναβη, κοκαΐνη, μαγικά μανιτάρια: Γνωστός DJ έκρυβε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών στο σπίτι του

Αίσθηση έχει προκαλέσι μία υπόθεση παράνομης διακίνησης ουσιών στον Νέο Κόσμο, καθώς κεντρικό πρόσωπο είναι ένας γνωστός 49χρονος DJ, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε «σούπερ μάρκετ» με ναρκωτικά στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, o εν λόγω είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αυτοσχεδιο «φαρμακείο», που περιείχε κάθε λογής ψυχοδραστική ουσία, από κάνναβη και κοκαΐνη, έως και παραισθησιογόνα μανιτάρια.

Ειρωνικά, ο DJ αυτός φέρεται να πρόβαλε στην «πιάτσα» το σλόγκαν «άσε το mixάρισμα σε εμένα», με το οπίο έκανε νύξη στο κοκτέιλ από ναρκωτικά που διέθετε, και όχι φυσικά στη μουσική του.

Μάλιστα δρούσε ως ευπόληπτος «επαγγελματίας», αφού μοίραζε στους πελάτες του ακόμα και έντυπο, το οποίο περιείχε οδηγίες ασφαλούς χρήσης για κάθε ουσία, με τις συνιστώμενες δόσεις και αντενδείξεις για προσμίξεις.