Κανονικά την Πέμπτη τα ταξί από τις 6 το πρωί: Ακυρώνεται η απεργία

Κανονικά θα λειτουργούν αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί, καθώς το συνδικαλιστικό τους όργανο, ο ΣΑΤΑ, αποφάσισε αναστολή της απεργίας που είχαν ξεκινήσει.

Περισσότερα σε λίγο...