Μενού

Κανονικά την Πέμπτη τα ταξί από τις 6 το πρωί: Ακυρώνεται η απεργία

Κανονικά θα λειτουργούν αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί με απόφαση ΣΑΤΑ.

Reader symbol
Newsroom
katagelies taxi
Ταξί χρεώνουν υπέρογκες ταρίφες σε τουρίστες | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Κανονικά θα λειτουργούν αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί, καθώς το συνδικαλιστικό τους όργανο, ο ΣΑΤΑ, αποφάσισε αναστολή της απεργίας που είχαν ξεκινήσει.

Περισσότερα σε λίγο...

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ