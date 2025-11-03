Καπνοί «εξαφάνισαν» τη Λαμία: Καίνε υπολείμματα καλλιεργειών σε Σπερχειό και Μαλιακό

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τη Λαμία που «χάθηκε» μέσα στους καπνούς από το κάψιμο υπολειμμάτων καλλιεργειών, κατά μήκος του Σπερχειού και μέχρι τις εκβολές του στο Μαλιακό!
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σε αντίθεση με το προηγούμενο 24ωρο, ο αέρας δε βοήθησε καθόλου με αποτέλεσμα οι καπνοί να «παγιδευτούν» πάνω από την πόλη φτάνοντας πάνω από τα Γαλανέικα. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα ακόμη και η μυρωδιά καμένου ήταν αισθητή.
Την Τρίτη αναμένεται να χαλάσει ο καιρός και οι αγρότες είδαν την σημερινή ημέρα σαν μια τελευταία ευκαιρία να απομακρύνουν ότι μη χρήσιμο από τα χωράφια τους για αυτό και οι καύσεις ήταν μαζικές. Ενδεικτικά «χάθηκαν» μέσα στους καπνούς Άγιος Λουκάς και Προφήτης Ηλίας.
