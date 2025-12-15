«Κάψτε τα, είναι δαιμονισμένα»: Ένας ιερέας μόλις εξόρκισε έξαλλος Labubu

Ιερέας από τη Μητρόπολη Πειραιά ξορκίζει τις διάσημες φιγούρες που κυκλοφόρησαν παντού φέτος, τα Labubu, αποκαλώντας τα μάλιστα «δαιμονισμένα» σε βίντεο που έγινε viral στα social media.

Στο βίντεο, ο ο ιερέας αναφέρει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που όπως ισχυρίζεται αποδεικνύει ότι τα Labubu είναι «σατανισμένα», ενώ καλεί του πάντες να κάψουν και να καταστρέψουν τα Labubu τους.

«Αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα να ενημερώσω για ένα κουκλάκι που κυκλοφορεί στην αγορά, το Labubu. Αυτό το κουκλάκι είναι δαιμονισμένο. Είναι από τη μυθολογία από τον Pazuzu, όπου το πήραν και το έκαναν Labubu και είναι διαβασμένο στο όνομα του διαβόλου», αναφέρει αρχικά ο ιερέας.

Και συνεχίζει: «Επηρεάζει όλα τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες. Θα παρακαλέσω πολύ να τα πετάξετε ή να τα κάψετε και να μην τα δίνετε στα παιδιά σας. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτό».

Ο πατέρας Αλέξιος μάλιστα, περιγράφει και πώς ένα παιδάκι ηρέμησε, μόλις έκαψαν το Labubu του: «Ήρθε μια οικογένεια με το παιδάκι της και δεν έμπαινε μέσα στην εκκλησία γιατί κρατούσε το Labubu. Και μόλις το πήραμε και το κάψαμε, άρχισε να ηρεμεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω να έχετε τον νου σας κι εσείς, οι γονείς, αλλά και οι παππούδες, που συνεχώς πλέον αγοράζουν αυτά τα κουκλάκια».