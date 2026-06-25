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Καραμπόλα 3 οχημάτων στη Μεσογείων - Καθυστερήσεις στο ύψος της ΕΡΤ

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογείων περίπου στο ύψος της ΕΡΤ. Σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις.

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Καραμπόλα
Καραμπόλα στη Μεσογείων
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Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογείων περίπου στο ύψος της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές και τα άλλα δύο μικρότερης έκτασης.

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Μετά την επέμβαση της Τροχαίας, τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο και η κίνηση των οχημάτων που γινόταν με μειωμένη ταχύτητα ξεκινά να αποκαθίσταται.

 

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