Καραμπόλα «ανέκδοτο» στην Κρήτη: ΙΧ χτύπησε ΙΧ που χτύπησε ασθενοφόρο

Οι κρητικοί δρόμοι είναι δυστυχώς «πεδίο δόξης λαμπρό» τόσο για τα πιο τραγικά, όσο και για τα πιο τραγελαφικά τροχαία που βλέπει η ελληνική επικαιρότητα, με μία σημερινή (19/8) καραμπόλα να τα αντιπροσωπεύει επάξια.

Όπως μεταφέρει τοπικό Μέσο, το τροχαίο, σαν να βγήκε από ανέκδοτο, σημειώθηκε στο Ηράκλειο μεταξύ τριών οχημάτων, δύο ΙΧ και ενός ασθενοφόρου, σε διασταύρωση με φωτεινή σηματοδότηση, και μάλιστα μέτρα μακριά από το ΠΑΓΝΗ, κατά τις 13.30.

Για αδιευκρίνιστο λόγο ο οδηγός του διερχόμενου ΙΧ συγκρούστηκε με το προπορευόμενο, το οποίο από την ορμή παρασύρθηκε και προσέκρουσε τελικά στο ασθενοφόρο μπροστά του.

Σώοι οι εμπλεκόμενοι στην καραμπόλα

Από το παράταιρο ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ η οδηγός του τρίτου οχήματος αισθάνθηκε αδιαθεσία και διεκομίσθη στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο.

Κανείς άλλος από τους εμπλεκόμενους δεν κινδύνευσε, ενώ στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή εμπλοκή, με την Τροχαία Ηρακλείου να σπεύσει για να επιληφθεί της κατάστασης