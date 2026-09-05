Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λαμία: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Καραμπόλα πέντε οχημάτων έλαβε χώρα στη Λαμία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.
Όπως μεταφέρει το lamiareport.gr, το σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα περί τις 21:00 στο 117ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στα όρια Βοιωτίας - Φθιώτιδας.
Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και περιπολικά από τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας αλλά και Φθιώτιδας, το δεύτερο για να βοηθήσει στη διευθέτηση της κυκλοφορίας.
Διασωστικά οχήματα της πυροσβεστικής από Θήβα και Αταλάντη έφτασαν, επίσης, στο σημείο αλλά οι τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί.
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