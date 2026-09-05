Μενού

Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία: Πήρε αμπάριζα οχήματα πριν συγκρουστεί μετωπικά με ένα

Οδηγός στη Λαμία προσκάλεσε σοβαρό τροχαίο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως συγκρούστηκε με συνολικά τέσσερα οχήματα, πριν σταματήσει την πορεία του.

Reader symbol
Newsroom
Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία
Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία | lamiareport.gr
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (05/09), το μεσημέρι στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, όπου οδηγός πήρε αμπάριζα οχήματα και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα αυτοκίνητο.

Περί τις 13:00, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με επικίνδυνους ελιγμούς επί της οδού Αθηνών και κάποιος κάλεσε την αστυνομία για να ενημερώσει για το περιστατικό, όπως μεταφέρει το lamiareport.gr.

Μέχρι να φτάσει η Τροχαία, ο οδηγός είχε ήδη συγκρουστεί με δύο οχήματα. Στη συνέχεια έπεσε μετωπικά σε ακόμη ένα, αλλά και προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο, προκαλώντας του σοβαρές υλικές ζημιές. 

Ο άνδρας που προκάλεσε το τροχαίο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Κατά μαρτυρίες από το σημείο, το εν λόγω άτομο φαίνεται πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Λαμίας, με την αστυνομία να κάνει ενδελεχή έρευνα για τις ακριβείες συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ