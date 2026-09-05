Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία: Πήρε αμπάριζα οχήματα πριν συγκρουστεί μετωπικά με ένα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (05/09), το μεσημέρι στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, όπου οδηγός πήρε αμπάριζα οχήματα και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα αυτοκίνητο.

Περί τις 13:00, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με επικίνδυνους ελιγμούς επί της οδού Αθηνών και κάποιος κάλεσε την αστυνομία για να ενημερώσει για το περιστατικό, όπως μεταφέρει το lamiareport.gr.

Μέχρι να φτάσει η Τροχαία, ο οδηγός είχε ήδη συγκρουστεί με δύο οχήματα. Στη συνέχεια έπεσε μετωπικά σε ακόμη ένα, αλλά και προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο, προκαλώντας του σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο άνδρας που προκάλεσε το τροχαίο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Κατά μαρτυρίες από το σημείο, το εν λόγω άτομο φαίνεται πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Λαμίας, με την αστυνομία να κάνει ενδελεχή έρευνα για τις ακριβείες συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.