Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία: Πήρε αμπάριζα οχήματα πριν συγκρουστεί μετωπικά με ένα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (05/09), το μεσημέρι στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, όπου οδηγός πήρε αμπάριζα οχήματα και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα αυτοκίνητο.
Περί τις 13:00, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με επικίνδυνους ελιγμούς επί της οδού Αθηνών και κάποιος κάλεσε την αστυνομία για να ενημερώσει για το περιστατικό, όπως μεταφέρει το lamiareport.gr.
Μέχρι να φτάσει η Τροχαία, ο οδηγός είχε ήδη συγκρουστεί με δύο οχήματα. Στη συνέχεια έπεσε μετωπικά σε ακόμη ένα, αλλά και προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο, προκαλώντας του σοβαρές υλικές ζημιές.
Ο άνδρας που προκάλεσε το τροχαίο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Κατά μαρτυρίες από το σημείο, το εν λόγω άτομο φαίνεται πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Λαμίας, με την αστυνομία να κάνει ενδελεχή έρευνα για τις ακριβείες συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.
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