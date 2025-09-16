Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας: Πού παρατηρούνται προβλήματα

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή πέντε οχημάτων καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι (16/9) στη Λεωφόρο Κηφισίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετή κίνηση κοντά στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η καραμπόλα των πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας έλαβε χώρα στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Μαρουσιού.

Στον εν λόγω σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, όπως αναφέρει στο σχετικό, ενημερωτικό της κείμενο η Τροχαία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πώς σημειώθηκε το τροχαίο.