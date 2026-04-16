Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, καθώς σημειώθηκε καραμπόλα τριών οχημάτων μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Κίνηση στην Αττική Οδό
Κίνηση στην Αττική Οδό
Σημειωτόν προχωρούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Λόγω του ατυχήματος, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

