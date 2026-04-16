Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά

Σημειωτόν προχωρούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Λόγω του ατυχήματος, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.
- Κυψέλη: Το τσιμέντο δεν ήταν ούτε αθηναϊκός σχιστόλιθος - Τι είναι το υλικό και η σύνδεση με ρήγμα
- Κεφαλονιά: «Ήρθαν με σχέδιο» ξεσπά ο πατέρας της Μυρτούς - Το μήνυμα που έστειλε ο 23χρονος
- Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα η μητέρα ενός από τους ανήλικους που φέρονται να βανδάλισαν το σχολείο
- Τόσο κοστίζει το πιο ακριβό εισιτήριο για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
