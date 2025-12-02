Καρδίτσα: Αγρότης τρολάρει τα κανάλια - Έκανε σπαγγάτο σε ζωντανή μετάδοση

Επική στιγμή «έπιασε» η κάμερα του Mega κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με δημοσιογράφο στα μπλόκα της Καρδίτσας, με αγρότη να κάνει σπαγγάτο, όταν η κάμερα προσπαθούσε να δείξει τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12), όταν δημοσιογράφος εκτελούσε ρεπορτάζ για την εκπομπή Live News στα μπλόκα αγροτών στην Καρδίτσα, δείχνοντας τις σκηνές που μένουν οι διαδηλωτές, που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Όταν η κάμερα στράφηκε προς ένα δέντρο που είχαν στολίσει με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ένας αγρότης δεν δίστασε να κάνει σπαγγάτο γελώντας, ειρωνευόμενος την παρουσία των καναλιών στο χώρο των μπλόκων.

Ο κάμεραμαν, όταν αντιλήφθηκε την κίνηση του αγρότη, αμέσως έκανε «ζουμ» στον φακό προκειμένου να φαίνεται μόνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο.