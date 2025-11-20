Καρδίτσα: Διακόπηκε η δίκη των έξι αστυνομικών για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου

Διακόπηκε η δίκη των έξι αστυνομικών στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί στις 26 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Νέος Αγών», υπήρξε συγκέντρωση κόσμου υπέρ του Βασίλη Μάγγου, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας ήταν δρακόντεια.

Οι έξι αστυνομικοί βαρύνονται με τις κατηγορίες των βασανιστηρίων κατά συναυτουργία σε βάρος του Βασίλειου Μάγγου στις 14/6/2020 και κατά περίπτωση για άλλα τρία πλημμελήματα, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της παράνομης κατακράτησης κατά συναυτουργία και της παράνομης έκθεσης κατά συναυτουργία.

Σημειώνεται ότι με βούλευμα απορρίφθηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά της οικογένειας του Βασίλη Μάγγου με το αιτιολογικό ότι θα έπρεπε να έχει καταθέσει μήνυση ο γιος τους το μήνα που ήταν εν ζωή!