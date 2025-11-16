Καρδίτσα: «Με νύχια και με δόντια» προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο - Άντρας τραυμάτισε αστυνομικό

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) στην Καρδίτσα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11) στην Καρδίτσα, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο ενός άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, ο οποίος όταν το αντιλήφθηκε ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να φύγει.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, ενώ ο δράστης οδηγούσε επικίνδυνα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και κατά την προσπάθεια του ενός αστυνομικού να προβεί σε έλεγχο αυτού, ο δράστης τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Μετά από έρευνα που εξαπέλυσαν οι αρχές, ο δράστης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε και σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, με την προανάκριση να διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας.