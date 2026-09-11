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Καρδίτσα: Νεκρός άνδρας σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή των Σοφάδων

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας, που εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με χαμηλή στάθμη νερού στην περιοχή Σοφάδες Καρδίτσας.

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Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας, καθώς νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με χαμηλή στάθμη νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net γύρω στις 5.30 μ.μ. ο άνδρας εντοπίστηκε σε αρδευτικό κανάλι, στην περιοχή του παλαιού οικισμού των Ρομά.

Το ίδιο μέσο μεταδίδει πως υπάρχουν πληροφορίες ότι ο άνδρας ενδεχομένως να χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα με τις έρευνες των αστυνομικών του Α.Τ. Σοφάδων να βρίσκονται σε πήρη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.

Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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