Καρδίτσα: Προσήχθη ένας ύποπτος για την δολοφονία του τραγουδιστή - Τι είπε στους αστυνομικούς

Παγωμένοι είναι οι κάτοικοι του χωριού στην Καρδίτσα, όπου βρέθηκε νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές γνωστός λαϊκός τραγουδιστής. Ο 51χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και βρέθηκε στην είσοδο ενός συγκεκριμένου σπιτιού.

Πρόκειται για τον Γ.Τ. έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή στην περιοχή, ο οποίος τραγουδούσε σε όλη τη Θεσσαλία και είχε κάνει συνεργασίες με κορυφαία ονόματα.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Μέχρι στιγμής έχει γίνει μια προσαγωγή του ατόμου στο οποίο ανήκει το σπίτι, όπου βρέθηκε νεκρός στην είσοδό του ο τραγουδιστής.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο προσαχθείς έλειπε από το σπίτι του και ο 51χρονος έφτασε εκεί με μια γυναίκα και άλλα δύο άτομα, καθώς του είχε παραχωρήσει το σπίτι του για εκείνο το βράδυ.

Επίσης ο προσαχθείς, φέρεται να είπε ότι τα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον τραγουδιστή, όχι η γυναίκα, μαχαίρωσαν τον 51χρονο.

Οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει δύο άτομα να τρέχουν και να απομακρύνονται από το σημείο της δολοφονίας.