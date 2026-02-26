Μενού

Καρδίτσα: Σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου - Φαίνεται να είναι από το κοιμητήριο

Το μακάβριο εύρημα έγινε το πρωί, όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα και φάνηκαν τα οστά.

Το νοσοκομείο Καρδίτσας
Το νοσοκομείο Καρδίτσας | EUROKINISSI
Μακάβριο εύρημα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, όπου εντοπίστηκαν σε σακούλα απορριμμάτων πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στην περίφραξή του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το karditsaLive.net, τα οστά φαίνεται να προέρχονται από το τοπικό κοιμητήριο.

Τα οστά αποκαλύφθηκαν όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα, αποκαλύπτοντας το σοκαριστικό εσωτερικό της.

Το τοπικό μέσο επισημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγκληματικής ενέργειας καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι τα οστά ήταν θαμμένα στο κοιμητήριο εδώ και πολλά χρόνια.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και αναμένεται και εισαγγελέας προκειμένου να αποφασισθεί ποιες ενέργειες θα γίνουν περαιτέρω.

