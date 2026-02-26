Ρούλα Πισπιρίγκου: Αίτημα να περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας - «Σκέψη για κατ' οίκον έκτιση»

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένεται να περάσει από εξέταση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει λόγω του αυτοάνοσου νοσήματός της, και, αναλόγως των αποτελεσμάτων, μπορεί να κάνει αίτηση αποφυλάκισης.

Η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επεσήμανε πως η εικόνα της στην τελευταία δίκη, όταν και εμφανίστηκε να κινείται με τη βοήθεια των αστυνομικών και μπαστούνι, «αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας της είναι υπαρκτά και πολύ σοβαρά».

Συμπλήρωσε πως «το αυτοάνοσο που έχει την έχει οδηγήσει σε ακινησία. Έχει τεράστιο ζήτημα προς την ισορροπία, τη σταθερότητα στο περπάτημα. Πέρασε από Επιτροπή και της χορήγησαν μπαστούνι για να μετακινείται». Όσον αφορά στο τελευταίο, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε περίπτωση να της το δώσουν εάν δεν είχε πραγματικά προβλήματα καθώς, μέσα στη φυλακή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο.

Με βάση τα αποτελέσματα, μπορεί να κάνει αίτημα για αποφυλάκιση και συνέχιση της κράτησής ης «σε ειδικά διαμορφωμένο μέρος», όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της.

Εάν διαπιστωθεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 70%, τότε θα μπορέσει να καταθέσει το αίτημά της.

«Υπάρχει σκέψη για κατ΄οίκον έκτιση, αλλά θα δούμε αν προβλέπεται για δική της περίπτωση» εξήγησε η κα Πανταζή.

«Αυτός ο άνθρωπος, αποδείχθηκε ότι πάσχει από ένα πολύ σοβαρό ψυχογενές αυτοάνοσο, που την έχει καταστρέψει, υποφέρει για τον θάνατο των παιδιών και της παλεύει με νύχια και με δόντια για να αποδείξει ότι τα παιδιά της δεν έφυγαν από δική της εγκληματική ενέργεια» κατέληξε.