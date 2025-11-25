Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος μετά από εγκαύματα - Ανάφλεξη σε τζάκι από οινόπνευμα

Στα επείγοντα διακομίστηκε 12χρονο αγόρι στην Καρδίτσα, καθώς έφερε σοβαρά εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφτασε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας στις 15:30 και διασωληνώθηκε. Θα διακομισθεί με το ΕΚΑΒ, και συνοδεία Γιατρών, στο Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αγόρι έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα.

