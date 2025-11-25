Μενού

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος μετά από εγκαύματα - Ανάφλεξη σε τζάκι από οινόπνευμα

Στα επείγοντα διακομίστηκε 12χρονος στην Καρδίτσα, με σοβαρά εγκαύματα.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στα επείγοντα διακομίστηκε 12χρονο αγόρι στην Καρδίτσα, καθώς έφερε σοβαρά εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο του. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφτασε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας στις 15:30 και διασωληνώθηκε. Θα διακομισθεί με το ΕΚΑΒ, και συνοδεία Γιατρών, στο Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αγόρι έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ