Καρέ - καρέ η δράση του απατεώνα που παριστάνει τον υπάλληλο υγειονομικού και ξαφρίζει επιχειρήσεις

Ένα νέο κόλπο έχει επινοήσει επιτήδειος, ο οποίος παριστάνει τον υπάλληλο του Υγειονομικού και εκβιάζει επαγγελματίες, κυρίως σε κέντρα αισθητικής στην Αθήνα.

Ο άνδρας εμφανίζεται μόνος του στις επιχειρήσεις, συστήνεται ως ελεγκτής και ζητά χρήματα για να «παραβλέψει» δήθεν παρατυπίες και να μην επιβάλει πρόστιμα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο δράστης προβαίνει σε ψευδείς επισημάνσεις για ανύπαρκτες παραβάσεις και αφήνει να εννοηθεί ότι επίκεινται υψηλά πρόστιμα, εκτός αν το ζήτημα «τακτοποιηθεί» άμεσα.

Τα ποσά που έχουν αναφερθεί κυμαίνονται από 50 έως και 1.150 ευρώ, ανάλογα με το πόσα θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί να πληρώσει ο κάθε επιχειρηματίας.

Καρέ - καρέ η δράση του άνδρα

Σε βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, ο άνδρας φαίνεται να ακολουθεί υπαλλήλους εντός των καταστημάτων, ζητώντας να ελέγξει εγκαταστάσεις και να δει έγγραφα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περιστατικά στο Πικέρμι και την Κυψέλη, ενώ υπάρχουν αναφορές και από το Παγκράτι και την Ηλιούπολη.

Μία από τις επιχειρηματίες που τον αντιμετώπισαν, η Ιωάννα Φωτεινή Παπαμανώλη, περιέγραψε το περιστατικό:

«Ήρθε γύρω στη 1.00 το μεσημέρι και καθόταν έξω από το κατάστημα κοιτάζοντας επίμονα. Μου είπε ότι είναι από το Υγειονομικό και κάνει επανέλεγχο. Όταν του εξήγησα ότι δεν έχει γίνει καν ο πρώτος έλεγχος, μπερδεύτηκε και άρχισε να βιάζεται να φύγει. Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά.»

Η κ. Παπαμανώλη ενημέρωσε τη μηχανικό της και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμένος έλεγχος. Από άλλους συναδέλφους της πληροφορήθηκε ότι ο ίδιος άνδρας είχε ζητήσει ή λάβει χρήματα σε τουλάχιστον τρεις ακόμη περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν ήδη δεχθεί πολλές καταγγελίες για τον ίδιο δράστη και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοιες απάτες.