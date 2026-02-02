Μάχη έδωσε το Blue Star Χίος για να μπορέσει να δέσει στο λιμάνι στο Διαφάνι της Καρπάθου εν μέσω έντονης κακοκαιρίας.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, το πλοίο παλεύει να δέσει στο λιμάνι.

Κύματα και άνεμοι το σφυροκοπούν με το προσωπικό να δίνει αγώνα για να μπορέσει να ελλιμενιστεί με ασφάλεια.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την δύσκολη προσπάθεια που καταβλήθηκε για να μπορέσει το πλοίο να φτάσει στον προορισμό του.



