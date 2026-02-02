Μενού

Καρέ - καρέ η μάχη πλοίου να δέσει στην Κάρπαθο εν μέσω κακοκαιρίας

Η δύσκολη προσπάθεια που καταβλήθηκε για να μπορέσει να ελλιμενιστεί με ασφάλεια το Blue Star Χίος. Βίντεο από τον αγώνα του προσωπικού.

Μάχη έδωσε το Blue Star Χίος για να μπορέσει να δέσει στο λιμάνι στο Διαφάνι της Καρπάθου εν μέσω έντονης κακοκαιρίας.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, το πλοίο παλεύει να δέσει στο λιμάνι.

Κύματα και άνεμοι το σφυροκοπούν με το προσωπικό να δίνει αγώνα για να μπορέσει να ελλιμενιστεί με ασφάλεια.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την δύσκολη προσπάθεια που καταβλήθηκε για να μπορέσει το πλοίο να φτάσει στον προορισμό του. 


 

