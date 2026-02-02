Μάχη έδωσε το Blue Star Χίος για να μπορέσει να δέσει στο λιμάνι στο Διαφάνι της Καρπάθου εν μέσω έντονης κακοκαιρίας.
Όπως φαίνεται και από βίντεο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, το πλοίο παλεύει να δέσει στο λιμάνι.
Κύματα και άνεμοι το σφυροκοπούν με το προσωπικό να δίνει αγώνα για να μπορέσει να ελλιμενιστεί με ασφάλεια.
Δείτε στο παρακάτω βίντεο την δύσκολη προσπάθεια που καταβλήθηκε για να μπορέσει το πλοίο να φτάσει στον προορισμό του.
- Νέα Πέραμος: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Ο επιχειρηματίας με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση ο 27χρονος
- Ανοίγει ο διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Ποια άρθρα βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση
- Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία
- Η... λάθος παρέμβαση του Ρουβίκωνα - Ήθελαν τη Βιολάντα, αλλά μπήκαν σε λάθος εταιρεία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.