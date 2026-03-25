Καρέ-καρέ η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου: Δείτε το βίντεο των 2,5 λεπτών

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας, παρακολουθώντας εντυπωσιασμένοι τις διελεύσεις των τμημάτων που τίμησαν τους ήρωες του 1821.
Η παρέλαση διεξήχθη ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι συνεχείς σχηματισμοί μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που έσκιζαν τον αττικό ουρανό, ενώ στο έδαφος η διέλευση των Ευζώνων, των πεζοπόρων τμημάτων και των στρατιωτικών σχολών προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρώτη εμφάνιση του προσωπικού με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», καθώς και η παρουσία του αντι-drone συστήματος «Κένταυρος», αναδεικνύοντας την ισχύ και την εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς.
- Πόσοι πύραυλοι έχουν απομείνει στο Ιράν; Η μεγάλη μείωση και οι τακτικές επιβίωσης της Τεχεράνης
- 25η Μαρτίου: Η άγνωστη καπετάνισσα Δόμνα Βισβίζη - Θυσίασε μυθική περιουσία για το '21 και πέθανε ζητιανεύοντας
- Δημοσιοποιήθηκε το βίντεο που τόσο δεν ήθελε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ - Η αντίδραση της Τζέσικα Μπίελ
- Κόπηκε το «Εδώ ΤV», δεν θα αποχαιρετήσει καν το κοινό
