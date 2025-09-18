Κάρπαθος: Ηλεκτροπληξία υπέστη ανήλικος σε επιβατικό πλοίο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Λιμεναρχείο Καρπάθου, όταν ένας ανήλικος επιβάτης του πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» ήρθε σε επαφή με καλώδιο εξωτερικού προβολέα ασφαλείας του πλοίου, παθαίνοντας ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά παραμένει προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, συνοδευόμενο από τη μητέρα του.

Το Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.