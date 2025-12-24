Καρυστιανού: «Αυτές οι Άγιες Ημέρες ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία»

Σε μια περίοδο όπου το μήνυμα των Χριστουγέννων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να απευθύνει τις ευχές της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας έμφαση στις αξίες που ενώνουν και φωτίζουν την ανθρώπινη πορεία: την ελπίδα, την αγάπη και τη δικαιοσύνη.
Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού έγραψε:
«Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία. Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε.
Η αγάπη και η σύμπνοια να καθοδηγούν και να φωτίζουν τον ιερό αγώνα μας. Ολόψυχες ευχές σε όλους για Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!»
