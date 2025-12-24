Μενού

Καρυστιανού: «Αυτές οι Άγιες Ημέρες ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία»

Η Μαρία Καρυστιανού στέλνει χριστουγεννιάτικο μήνυμα γεμάτο ελπίδα, αγάπη και πίστη στη δικαιοσύνη, ευχόμενη φως και ενότητα για όλους.

Η Μαρία Καρυστιανού σε συναυλία για τα Τέμπη
Η Μαρία Καρυστιανού | Eurokinissi
Σε μια περίοδο όπου το μήνυμα των Χριστουγέννων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να απευθύνει τις ευχές της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας έμφαση στις αξίες που ενώνουν και φωτίζουν την ανθρώπινη πορεία: την ελπίδα, την αγάπη και τη δικαιοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού έγραψε:

«Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία. Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε.

Η αγάπη και η σύμπνοια να καθοδηγούν και να φωτίζουν τον ιερό αγώνα μας. Ολόψυχες ευχές σε όλους για Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!»

 

