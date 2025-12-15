Καρυστιανού: «Δεν αποκλείω η κοινωνική αντίδραση να καταλήξει σε κόμμα» - Τι δήλωσε για τον Νίκο Καραχάλιο

Η Μαρία Καρυστιανού σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη μίλησε για τον αγώνα που κάνει για δικαίωση με φόντο την υπόθεση των Τεμπών, για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους αγρότες και για τη δημιουργία πολιτικού φορέα μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου.

«Η περίοδος των γιορτών είναι δύσκολη. Δημιουργεί αντίθετα συναισθήματα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο αλλά εντάξει, είναι κάτι με το οποίο έχουμε συμβιβαστεί», είπε η Μαρία Καρυστιανού στον ΣΚΑΙ στην εκπομπή «Το' χουμε».

«Η έναρξη της δίκης για εμένα, που δυστυχώς που το λέω, είναι μια τυπική διαδικασία που πρέπει να γίνει. Λείπει η κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Πείτε μου λοιπόν πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτή η δίκη».

Αναφορικά με την Λάουρα Κοβέσι, η Μαρία Καρυστιανού, απάντησε: «Θεωρώ ότι είναι μια μεθόδευση. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας να μην στηρίζει την υπεροχή που έχει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του τοπικού.

Και ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα, που το άρθρο 86 έρχεται να προστατεύει τους πολιτικούς από ποινικές ευθύνες. Επομένως η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν μπορεί να είναι πίσω από αυτό το δικό μας το άρθρο, το 68 και να δηλώνει ότι είναι το εμπόδιο των καθηκόντων της.

Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά, ουσιαστικά αποτελεί συγκάλυψη, φυσικά και θα μιλάμε για αυτό. Μάλλον δεν έχει μείνει κανένας φορέας που εμπιστεύομαι. Ελάχιστα μέσα ανέφεραν αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Άρα το να ασχολούνται τα μέσα με θέματα κουτσομπολίστικά ή το οτιδήποτε άλλο, είναι προσβλητικό για την κοινωνία».

Καρυστιανού για αγρότες: «Όταν εμείς καλέσαμε τον κόσμο να βγει στους δρόμους, ο κόσμος μας συμπαραστάθηκε»

Στη συνέχεια προσθέτει για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή: «Ντρέπομαι. Όλα αυτά γίνονται για να εκτονωθεί κάπου η οργή του κόσμου», ενώ για τους αγρότες επεσήμανε: «Έκανα ανάρτηση για τους αγρότες. Το κάνω γιατί όταν εμείς καλέσαμε τον κόσμο να βγει στους δρόμους, ο κόσμος μας συμπαραστάθηκε.

Ήρθαν και οι αγρότες και από όλα τα επαγγέλματα. Θέλουμε λοιπόν, όλοι εμείς που επιθυμούμε κάτι διαφορετικό να είμαστε δίπλα στον άλλον».

Καρυστιανού: «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σε τίποτα που σχετίζεται με τον κύριο Καραχάλιο»

Στην ερώτηση σχετικά με το αν θα δημιουργήσει πολιτικό φορέα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Εγώ θεωρώ ότι βγαίνω μπροστά με την έννοια του ότι θα μιλήσω αμέσως και ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δεν μας ταιριάζουν. Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή, όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως.

Και σχετικά με την ηγεσία του ενδεχόμενοι κόμματος ανέφερε: «Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει θέμα (στον να βρεθεί κάποιος). Όλα θα πάνε καλά. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε προς το φώς».

Παράλληλα, με φόντο τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για την ιδρυτική διακήρυξη του κύματος και ότι στο μέλλον μπορεί να είναι πρόεδρος η Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε: «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σε τίποτα που σχετίζεται με τον κύριο Καραχάλιο. Πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε άσχημα για εμένα, αυτά με τα τρολς τρία χρόνια τώρα, πλέον δεν με αγγίζουν. Δίπλα στο όνομα του Νίκου Καραχάλιου μπορείτε να βάλετε όποια λέξη θέλετε, το ότι δεν έχω σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα καταλαμβάνει όλα.

Ενώ με φόντο όλα όσα ειπώθηκαν από τον κύριο Καραχάλιο και για τις συμβουλές σε ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία», δήλωσε ότι στέκεται δίπλα της μόνο ο Αρχάγγελος. «Η κόρη μου είναι δίπλα στον Αρχάγγελο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα καλό είναι να μην τα σχολιάζεις.

Η γερόντισσα είναι μια ηγουμένη. Πράγματα με βοηθούν για να ξεπεράσω την κατάσταση και το πένθος που βρίσκομαι. Δεν αισθάνομαι ντροπή για αυτό. Εξάλλου στον ουρανό είναι και η κόρη μου. Πώς μπορώ να νιώσω ντροπή για εκείνο το κομμάτι. Για τον κύριο Καραχάλιο δεν θέλω να σχολιάσω.

Κλείνοντας δήλωσε: «Το αποκούμπι μου είναι ο αγώνας μου που έχει μετατραπεί σε απελευθέρωση για τη χώρα».