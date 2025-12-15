Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: «Θα υποβάλω αγωγή - Έχει βγει άπειρες φορές και με έχει συκοφαντήσει»

Η φράση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν» προς την Μαρία Συρεγγέλα και μια φωτογραφία με την τελευταία και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, αποτέλεσε την αφρομή ώστε η βουλεύτρια της ΝΔ να ετοιμάζεται να υποβάλει αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ατά την εξέταση του μάρτυρα και βουλευτή τουμ ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, η κυρία Συρεγγέλα η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα, ζήτησε από τον κύριο Ξυλούρη να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό.

«Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα», παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η φράση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη όσο και της Μαρίας Συρεγγέλα δημιουργώντας φορτισμένπο κλίμα την προηγούμενη εβδομάδα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έτοιμη να καταθέσει αγωγή εναντίον της η Μαρία Συρεγγέλα

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη η Μαρία Συρεγγέλα δήλωσε ότι: «Επειδή έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κυρία Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία της κυρίας Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες. Θα υποβάλω αγωγή και αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς» είπε η κυρία Συρεγγέλα.

Διαβάστε επίσης: Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»

Υπενθυμίζεται ότι, αναφορικά με τη «σεξιστική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου», όπως τη χαρακτήρισε ο Μακάριος Λαζαρίδης, η Μαρία Συρεγγέλα είχε απαντήσει: «Μέσα σε έξι ημέρες η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει χωρίς ίχνος ντροπής έξι φορές το ίδιο ψέμα.

Είναι θλιβερή η μικροπολιτική της εμμονή σε βάρος μου -λόγω φυσικά της θέσης μου ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής-, αλλά δεν θα μείνει πλέον αναπάντητη η συκοφαντία της».