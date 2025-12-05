Καρυστιανού: «Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση - Δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά» - Το σχόλιο για αγρότες

Η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της το βράδυ της Πέμπτης, έδωσε το στίγμα της με λόγια που προκάλεσαν αίσθηση:

«Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα. Η λύση θα δοθεί από την ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρω όμως αν θα βγω μπροστά.

Ελπίζω να οργανωθεί σωστά, γιατί πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα».

Στο TV100 μίλησε για την πιθανότητα να ακολουθήσει πολιτική πορεία, αλλά και για την υπόθεση των Τεμπών. Με έμφαση τόνισε: «Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί τον μεγαλύτερο φόβο τον έζησα. Τίποτα δε με φοβίζει πια. Ακόμη και όταν δέχτηκα απειλές, δεν φοβήθηκα».

Και για τη δίκη πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Ο ανακριτής απέκρυψε τα βίντεο, κατέστρεψε βιολογικό υλικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Η απώλεια της κόρης της, Μάρθης, παραμένει ο πυρήνας της προσωπικής της δύναμης. Όπως είπε: «Η πίστη μου στο Θεό δυναμώνει όλο και περισσότερο. Νιώθω την παρουσία του Θεού μέσα από την κόρη μου. Νιώθω την επικοινωνία με την κόρη μου και είναι σύμφωνη με όσα κάνω. Τη νιώθω και την αισθάνομαι».

Στρέφοντας το βλέμμα στην κοινωνική πραγματικότητα, η Καρυστιανού περιέγραψε μια συγκλονιστική στιγμή: «Πριν έρθω στο στούντιο συνομίλησα με μια μητέρα που μου είπε ότι θα ήθελε το παιδί της να φύγει στο εξωτερικό για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ονειρεύομαι ένα κράτος δικαίου με τα παιδιά μας να μη χρειάζεται να ξενιτευθούν, με τα παιδιά μας δίπλα μας...».

Και συμπλήρωσε: «Είναι σαφές πλέον ότι άλλα θέλει η κοινωνία και άλλα ο πολιτικός κόσμος».

Τέλος, αποκάλυψε ότι την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα τοποθετηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, δίνοντας συνέχεια στη δημόσια παρουσία της.

Η ανάρτηση της Καρυστιανού για τον αγώνα των αγροτών

Με μια ανάρτηση στο Facebook η Μαρία Καρυστιανού, εξέφρασε τη στήριξή της στον αγώνα τους, συνδέοντας την αγωνία της αγροτιάς με την ατιμωρησία που πληγώνει τη χώρα.

«Οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και για τα αφανισθέντα ζώα τους», σημείωσε, καταγγέλλοντας ότι «η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει» και ότι «η αντιπολίτευση στηρίζει με παχιά λόγια».

Η Καρυστιανού τόνισε πως «η ρίζα του κακού είναι σαφής: οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν ΠΑΝΤΑ εκτός κάδρου, ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ», καλώντας σε ενότητα και δράση ενόψει της συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο για το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία των πολιτικών.