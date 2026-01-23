Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή (23/01), η Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να δώσει το παρόν σε δίκη σχετικά με το πώς χάθηκαν βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών. Έξω από το δικαστήριο δήλωσε πως δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στην περιοχή.

Αρχικά η κα Καρυστιανού σημείωσε πως θα ήταν προτιμότερο η δίκη να γίνει σε μία πόλη που θα είχε ευκολότερη πρόσβαση για τους δικηγόρους και στη συνέχεια επεσήμανε: «Δεν έχω εμπιστοσύνη, καθόλου, στη Λάρισα».

Αναφορικά με την ίδια τη δίκη, προχώρησε σε συγκρίσεις της τραγωδίας των Τεμπών με αυτή στην Ισπανία.

«Αμέσως ο μηχανισμός λειτούργησε για να προστατευθούν τα στοιχεία και να γίνει σωστή έρευνα. Και εδώ, στην Ελλάδα, έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα. Ερχόμαστε σε μία δίκη, ταλαιπωρούμαστε όλοι μας, για μία δίκη για χαμένα βίντεο».

Παράλληλα, διερωτήθηκε, «γιατί χάθηκαν αυτά τα βίντεο» και απάντησε: «Γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το υπό δημιουργία κόμμα της, σημείωσε πως «έχει γίνει ντόρος που δείχνει φόβο. Είμαστε διαδικασία να δημιουργηθεί ένα κόμμα, ένα κίνημα πολιτών. Τόσος μεγάλος είναι ο φόβος που, πριν ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έχουν πέσει πάνω μας να μας φάνε».

Τόνισε, ακόμα, πως «είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθούν γιατί είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μία τέτοια μεγαλειώδης κίνηση πολιτών, από όλους τους χώρους,

θα τα δείτε όλα».