Καρυστιανού: «Η Κομισιόν ήξερε την έλλειψη τηλεματικού αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα»

Επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο βρέθηκε για τέταρτη φορά για να μιλήσει για την υπόθεση των Τεμπών, σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.

Το παρών έδωσε και ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμμος.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών είπε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήξερε τις ελλείψεις αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα για να τηρήσει την ασφαλή μεταφορά των Ευρωπαίων επιβατών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής έστρεψε τα βέλη της και κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα.

«Σήμερα δεν βρίσκομαι εδώ για να παρακαλέσω. Βρίσκομαι ως Ευρωπαίος πολίτης, αυστηρά φορολογούμενοι και απαιτώ δημοκρατία. Καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστω και με καθυστέρηση 2.5 ετών, να κάνει τη δουλειά της. Να εφαρμόσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Να τηρήσει τον κανονισμό της. Να ανταποκριθεί στον ρόλο και στην αποστολή της», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

«Αναμένουμε τα αυτονόητα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι τέλους για τη δικαίωση των αγαπημένων μας», προσέθεσε.