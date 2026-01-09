Καρυστιανού: «Με στοχοποιούν - Περιμένω να μου ζητήσουν να αποχωρήσω από πρόεδρος του Συλλόγου»

Η Μαρία Καρυστιανού, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης της από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την δίκη των Τεμπών, έκανε ξανά αναφορά στο θέμα του κόμματος που έχει εξαγγείλει, λέγοντας πως η διακήρυξη αυτού δεν θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό».

Όπως αναφέρει το Onlarissa.gr, η κα. Καρυστιανού έκανε λόγο για στοχοποίησή της ενώ τόνισε πως περιμένει να της ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσει από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ότι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου.

Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό».

Εν συνεχεία για το αν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον διατήρησαν τα όσα ανέφερε αναφορικά με την αντιμετώπιση του… συστήματος, προς το πρόσωπο της: «Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκωφαντούν. Η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα…»