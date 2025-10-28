Κάρυστος: Οι έφιπποι μάγεψαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Με συγκίνηση και υπερηφάνεια γιόρτασε η Κάρυστος την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σε μια ημέρα γεμάτη μνήμες και συμβολισμούς.

Η τελετή ξεκίνησε το πρωί με τη δοξολογία στον ιερό ναό και συνεχίστηκε με την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του ’40.

Στη συνέχεια, ο παραλιακός δρόμος της πόλης πλημμύρισε από κόσμο που κατέκλυσε κάθε σημείο για να παρακολουθήσει την εντυπωσιακή στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.

Ο καλός καιρός συνέβαλε ώστε η ατμόσφαιρα να είναι γιορτινή και ζεστή.

Την αυλαία άνοιξαν οι έφιπποι του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι», οι οποίοι, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού τους, χάρισαν δυνατές εικόνες και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.